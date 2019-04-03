Совет директоров Renault лишил Карлоса Гона пенсии

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Совет директоров Renault решил не выплачивать бывшему главе альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону пенсию в €765 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о так называемом бонусном пенсионном пакете, который Гон мог получить за счет работы в компании более пяти лет.

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Как отмечается, совет директоров расценил как «скрытные» и «достойные осуждения» ряд действий Гона.

Ранее Карлос Гон заявил, что он собирается рассказать всю правду о последних событиях.