Совет директоров Renault лишил Карлоса Гона пенсии
Совет директоров Renault решил не выплачивать бывшему главе альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону пенсию в €765 тыс. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, речь идет о так называемом бонусном пенсионном пакете, который Гон мог получить за счет работы в компании более пяти лет.
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Как отмечается, совет директоров расценил как «скрытные» и «достойные осуждения» ряд действий Гона.
Ранее Карлос Гон заявил, что он собирается рассказать всю правду о последних событиях.