Массовое задержание таксистов в розыске произошло в Москве
В управлении столичного МВД проинформировали о задержании во время рейда 18 таксистов, которые находились в розыске. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, рейд проводился с 20 по 29 марта. В ходе него были проверены более 11 тысяч водителей. По итогам проверки правоохранительные органы выявили почти 900 правонарушений российского миграционного законодательство.
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«В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия задержано 18 водителей такси, находившихся в розыске», — говорится в сообщении.
Уточняется, что рейд позволил раскрыть 43 совершенных водителями преступления.
Ранее сообщалось, что на Третьем транспортном кольце в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП.