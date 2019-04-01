Массовое задержание таксистов в розыске произошло в Москве

В управлении столичного МВД проинформировали о задержании во время рейда 18 таксистов, которые находились в розыске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, рейд проводился с 20 по 29 марта. В ходе него были проверены более 11 тысяч водителей. По итогам проверки правоохранительные органы выявили почти 900 правонарушений российского миграционного законодательство.

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«В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия задержано 18 водителей такси, находившихся в розыске», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейд позволил раскрыть 43 совершенных водителями преступления.

Ранее сообщалось, что на Третьем транспортном кольце в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП.