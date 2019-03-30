Автомобиль сбил нацгвардейцев в Одессе

В Одессе машина не справилась с управлением и сбила на тротуаре трех военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.

По его словам, один нацгвардеец погиб на месте, двое госпитализированы.

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Он отметил, что пострадавшие накануне выборов вышли на патрулирование города.

Водитель автомобиля был задержан, и против него возбудили уголовное дело, уточнил Князев.

Ранее сообщалось, что в Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса.