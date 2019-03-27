Bloomberg: дети экс-главы Nissan учились в Стэнфорде за счет компании

Обучение в Стэнфордском университете четырех детей бывшего председателя совета директоров Nissan и экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона было оплачено из средств компании, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что сумма выплаченных в период между 2004 и 2015 годами за обучение средств за счет компании могла составлять $601 тыс. По словам главы консалтинговой компании Робина Ферраконе, то, что Nissan оплатил обучение детей Гона «крайне необычно».

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Источник отметил, что такие бонусы были частью трудового контракта, заключенного в 1999 году, когда он стал главой компании. Агентство добавляет, что топ-менеджеры обычно не пользуются такими привилегиями.

В настоящее время 65-летний Карлос Гон обвиняется в Японии в занижении доходов на десятки миллионов долларов во время работы в корпорации Nissan и злоупотреблении средствами компании. Он выпущен под залог и ожидает суда.

Nissan отказался комментировать ситуацию, представитель семьи отметил, что контракт был одобрен компанией, а также включал оплату за обучение на подготовительных курсах перед университетом.

Ранее сообщалось, что Карлос Гон получит $40 млн после ухода с поста.

В марте в США вспыхнул скандал в связи с коррупцией при поступлении в элитные вузы страны. Среди них Йельский, Стэнфордский и Джорджтаунский университеты. В числе богатых родителей, которых минюст США обвинил в даче взяток при поступлении были и голливудские актрисы Лори Лафлин и Фелисити Хаффман.