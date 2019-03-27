Раскрыта динамика смертности от ДТП в России

По данным Научного центра безопасности дорожного движения, за последние шесть лет смертность в результате ДТП в России сократилась на 34%. Со статистикой ознакомился RT.

Отмечается, что в 2012 году из-за ДТП погибли 28 тысяч человек, а в 2018 — 18,2 тысячи. При этом, по данным центра, количество дорожно-транспортных происшествий также сократилось: в 2012 году произошло 203,5 тыс. ДТП, а в 2018 — 168 тыс.

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Из статистики также следует, что число пострадавших с 2012 года снизилось на 17%.

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