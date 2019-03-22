В Китае застрелили водителя въехавшей в толпу машины

В китайской провинции Хубэй автомобиль совершил наезд на толпу людей, в результате инцидента по меньшей мере шесть человек погибли, пишет газета Sina.

Отмечается, что еще семь человек получили ранения.

По данным издания, инцидент произошел в поселении Тайпин в городском округе Цзаоян. В газете также рассказали, что прибывшая на место происшествия полиция застрелила водителя транспортного средства.

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Мотивы водителя в настоящее время неизвестны, однако правоохранители считают, что наезд был умышленным.

Ранее сообщалось, что в ДТП на севере Китая погибли 20 человек.