США обвинили Volkswagen в крупном мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Volkswagen в «крупном мошенничестве», передает CNBC.

Как отмечается, автомобильный концерн якобы неоднократно обманывал своих американских инвесторов в связи с «дизельным скандалом». В 2014-2015 годах Volkswagen выпустил бумаги более чем на $13 млрд, при этом руководство компании знало о том, что показания по выбросам более 500 тыс. автомобилей в США значительно превышают норму.

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Уточняется, что комиссия подала иск к Volkswagen и его экс-генеральному директору Мартину Винтеркорну для дальнейшего разбирательства.

В концерне назвали эти обвинения «юридически и фактически ошибочными».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена наложить миллиардные штрафы на автоконцерны Германии.