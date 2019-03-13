В Петербурге автомобиль с умершим водителем врезался в троллейбус

В Санкт-Петербурге водитель скончался за рулем автомобиля, что привело к ДТП. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в 7.20 около д. 76 в Кировском районе.

«…водитель автомобиля марки Ford Kuga двигаясь по дороге умер прямо за рулем, — заявили в ГИБДД.

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Уточняется, что после смерти водителя машина продолжила движение и врезалась в троллейбус с пассажирами. По предварительной информации, водитель умер от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что в Мурманске высаженный из маршрутки пассажир умер на остановке.