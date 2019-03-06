За экс-главу Nissan внесли залог в $9 млн

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За бывшего главу Nissan Карлоса Гона внесен залог в размере 1 млрд йен ($8.9 млн), передает Reuters со ссылкой на суд Токио.

Отмечается, что таким образом он сможет теперь выйти на свободу после более чем 100 дней, проведенных в заключении.

Бывший гендиректор Renault, Карлос Гон был арестован в Японии и лишен должности. Он был обвинен в незаконном присвоении почти €8 млн. Ранее прокуратура доказала, что Гон оплатил свадьбу за счет незаконно полученных средств. Гон утверждает, что не был в курсе происхождения денег. Он собирается возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что суд в Токио решил освободить Карлоса Гона под залог.