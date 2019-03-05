В Новосибирске автобус врезался в столб, есть пострадавшие
В Госавтоинспекции российского МВД проинформировали о ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирске. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в 10.50 (6.50 мск). Автобус следовал по маршруту №6, в нем находились 30 пассажиров. Транспортное средство врезалось в столб.
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Уточняется, что в результате произошедшего пострадали пять человек.
Ранее сообщается, что на Московском шоссе в Ярославле загорелся пассажирский автобус.