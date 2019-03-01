В Москве сотрудник ГИБДД попал в смертельную аварию, пока оформлял ДТП
Автомобиль Lexus столкнулся с машиной ГИБДД в Гагаринском тоннеле в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
По данным представителей ГИБДД, в момент столкновения сотрудник Госавтоинспекции находился в служебной машине и оформлял «незначительное» ДТП. Отмечается, что в результате полученных травм сотрудник ГИБДД скончался. Состояние водителя Lexus не уточняется.
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В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошла массовая авария с участием восьми машин.