В Москве сотрудник ГИБДД попал в смертельную аварию, пока оформлял ДТП

Автомобиль Lexus столкнулся с машиной ГИБДД в Гагаринском тоннеле в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

По данным представителей ГИБДД, в момент столкновения сотрудник Госавтоинспекции находился в служебной машине и оформлял «незначительное» ДТП. Отмечается, что в результате полученных травм сотрудник ГИБДД скончался. Состояние водителя Lexus не уточняется.

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В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошла массовая авария с участием восьми машин.