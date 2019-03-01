В Киеве взорвали машину Турчинова

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На окраине Киева неизвестные бросили гранату в одну из служебных машин секретаря Совета по национальной безопасности и обороне при президенте Украины Александра Турчинова, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на портал «Киев оперативный».

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома №24 на улице Героев Сталинграда. В результате подрыва Audi Q8 водитель автомобиля был госпитализирован.

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В издании напомнили, что в настоящее время Турчинов чаще использует внедорожник Toyota, однако на Audi приезжал на «телеэфиры и деловые встречи».

Ранее Турчинов заявлял о нашествии вражеской агентуры на Украину.