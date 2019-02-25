В ГИБДД назвали сроки введения электронных прав в России

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Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство рассчитывает на введение в России электронных водительских прав с 2020 года, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что с технической точки зрения система готова. Черников отметил, что электронные документы помогут бороться с поддельными удостоверениями и предотвратить использование одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.

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«У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года… Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году», — сказал Черников.

Глава ГИБДД добавил, что после введения электронных прав требование к водителям иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины станет неактуальным, потому что у сотрудников ведомства вся необходимая информация будет содержаться в электронной базе.

Ранее сообщалось, что в России вводят новые правила регистрации автомобилей.