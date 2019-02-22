Лишенная прав гонщица Багдасарян задолжала за парковку

Скандально известная гонщица Мара Багдасарян задолжала за парковку. Это следует из данных на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, у девушки есть неоплаченный штраф за парковку в размере 2500 рублей, который она получила 8 сентября 2018 года.

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В отношении Багдасарян 28 января 2019 года было возбуждено исполнительное производство по задолженности.

Уточняется, что в 2017 году Савеловский суд лишил Багдасарян водительских прав по требованию столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в деле стритрейсера Шамсуарова засветилась Мара Багдасарян.