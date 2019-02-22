Стала известна дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту
Глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко заявил, что первый пассажирский поезд пройдет по Крымскому мосту 8 декабря нынешнего года, передает ТАСС.
Резниченко подчеркнул, что с первым проездом пассажирского поезда в Крым нет «никаких сомнений», но есть «полное понимание».
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Он также рассказал, что продажа билетов на этот состав откроется за 90 дней, а не за 45.
Резниченко добавил, что в Крыму билеты на поезда дальнего следования будут продаваться в 22 пунктах.
В июле прошлого года сообщалось, что на Крымском мосту уложили первые рельсы.