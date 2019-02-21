В Татарстане легковой автомобиль врезался в грузовик, есть жертвы

В МВД по Татарстану проинформировали о ДТП, в результате которого погибли три человека и пострадал еще один, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, инцидент произошел в Верхнеуслонском районе на 762 км автодороги Москва — Уфа. Там произошло столкновение Renault Duster и грузовика Mercedes после того, как водитель первого транспортного средства превысил скорость и выехал на полосу встречного движения.

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Уточняется, что в результате инцидента погибли водитель и пассажиры Renault Duster. Еще один человек был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Украине.