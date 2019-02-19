Володин резко ответил СМИ на сообщения о запрете покупки машины без гаража

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по информационной политике и безопасности провести расследование в связи с публикацией в СМИ о том, что Госдума обсуждает идею запрета на покупку автомобиля без гаража, передает RT.

Володин призвал установить, «почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит».

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Ранее СМИ сообщили, что россиянам могут запретить приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места.

В Госдуме назвали такие сообщения «фейком» и «глупостью», которую не стоит даже комментировать.