В Индии грузовик наехал на участников свадебной процессии, есть жертвы

В Индии грузовик совершил наезд на свадебную процессию, в результате чего погибли 13 человек и пострадали еще 15. Об этом сообщает NDTV.

Согласно имеющейся информации, ДТП произошло в штате Раджастхан на шоссе в округе Пратапгарх, расположенном в 417 км от столицы штата. Транспортное средство совершило наезд, когда гости шли по обочине дороге. Среди пострадавших оказалась и невеста.

В прошлом году во Вьетнаме в ДТП со свадебным кортежем погиб жених и 12 гостей.