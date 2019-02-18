Полицейский сбил 10-летнюю девочку на переходе в Сочи и скрылся

В Сочи сотрудник полиции сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, после чего скрылся. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 16 февраля в Адлерском районе. По версии следствия, 26-летний сотрудник ППС на своем автомобиле Hundai Accent на улице Каспийская, приближаясь к остановке не снизил скорость и не уступил дорогу 10-летней девочке, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

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Девочка была доставлена в больницу, где в тот же день скончалась.

Подозреваемый скрылся с места ДТП, но позе самостоятельно явился в правоохранительные органы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека».