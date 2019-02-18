Суд арестовал не помнящего о гонках под Владимиром водителя

Суд арестовал до 14 апреля 28-летнего водителя Михаила Щербакова, устроившего гонки на федеральной трассе во Владимирской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Инцидент произошел 9 февраля. Чтобы остановить гонщика, правоохранителям пришлось выставить из автомобилей «живой щит». В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия, под арестом подозреваемый будет находиться до 14 апреля 2019 года. На следствии и в суде Щербаков продолжал придерживаться позиции о том, что все действия совершал в состоянии «беспамятства», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что устроивший гонки под Владимиром «ничего не помнит».