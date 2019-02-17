В Госдуме прояснили данные о запрете продавать машины без гаража

Первый зампред комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков опроверг данные о готовящемся запрете на продажу машин без наличия места для парковки, передает ТАСС.

По его словам, такие сообщения — это «фейк» и «глупость», которую не стоит даже комментировать.

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«Поскольку, эта информация касается возможного решения одного из высших законодательных органов страны — Государственной Думы, то могу заявить, что это фейк, конечно», — сказал Лысаков.

Ранее уральское агентство Ura.ru сообщило, что в Госдуме ведется обсуждение запрета россиянам приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места.