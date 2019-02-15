«Ъ»: Минтранс предложил ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч
Министерство транспорта предложило российскому правительству ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Согласно выдвинутой инициативе, нарушители должны будут выплатить 500 рублей.
В издании подчеркнули, что по мнению МВД России, это нововведение необходимо распространить только на населенные пункты.
Как отмечается, в данный момент штрафа за превышение скорости менее чем на 20 км/ч, нет.
Также Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, как выяснила газета, предложил усилить ответственность за «нарушение правил проезда перекрестка, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения», однако деталей не уточнили.
Ранее сообщалось, что штраф за остановку на автомагистралях могут увеличить.