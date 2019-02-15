«Ъ»: Минтранс предложил ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/953/12038953/RIAN_412632.HR-pic905-895x505-4338.jpg">

Министерство транспорта предложило российскому правительству ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно выдвинутой инициативе, нарушители должны будут выплатить 500 рублей.

В издании подчеркнули, что по мнению МВД России, это нововведение необходимо распространить только на населенные пункты.

Реклама

Как отмечается, в данный момент штрафа за превышение скорости менее чем на 20 км/ч, нет.

Также Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, как выяснила газета, предложил усилить ответственность за «нарушение правил проезда перекрестка, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения», однако деталей не уточнили.

Ранее сообщалось, что штраф за остановку на автомагистралях могут увеличить.