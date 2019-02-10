Машина врезалась в дом в Ульяновске, погибли люди

Автомобиль врезался в дом в центре Ульяновска, в результате ДТП два человека погибли и пятеро пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в дом.

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«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир 1993 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия, еще пять пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются.