Дело возбуждено после аварии с 19 раненными в Башкирии

В отношении водителя маршрутного такси из Стерлитамака, из-за действий которого в аварии пострадали 19 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское МВД.

По данным ведомства, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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Ранее сообщалось, что при столкновении автобуса с опорой электропередачи в Башкирии пострадали 19 человек.

Как отмечалось, среди пострадавших трое детей. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.