В Кузбассе грузовик с шахтерами упал в обрыв, шестеро погибли

В Кемеровской области грузовой автомобиль КАМАЗ упал в обрыв, шестеро погибли, более 10 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло в 100 км от Междуреченска на территории, которая прилегает к угольному распаду. Отмечается, что грузовик упал с высоты 8-10 м.

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«Шесть человек погибли и 16 пострадали», — сообщили в ГИБДД.

Причина инцидента в настоящее время неизвестна.

В прошлом году сообщалось, что на Алтае при опрокидывании микроавтобуса пострадали 14 человек.