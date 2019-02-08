В Кузбассе грузовик с шахтерами упал в обрыв, шестеро погибли
В Кемеровской области грузовой автомобиль КАМАЗ упал в обрыв, шестеро погибли, более 10 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
В ведомстве рассказали, что ДТП произошло в 100 км от Междуреченска на территории, которая прилегает к угольному распаду. Отмечается, что грузовик упал с высоты 8-10 м.
Реклама
«Шесть человек погибли и 16 пострадали», — сообщили в ГИБДД.
Причина инцидента в настоящее время неизвестна.
В прошлом году сообщалось, что на Алтае при опрокидывании микроавтобуса пострадали 14 человек.