В Госдуме предложили забирать автомобиль у водителей при совершении ДТП

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил конфисковать машины у водителей, совершивших ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его мнению, конфискованные автомобили — средство «совершения преступления и орудие убийства», поэтому необходимо отдавать их на погашение вреда жертвам аварий.

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«Почему нельзя изъять это орудие убийства… и направить на погашение издержек моральных, материальных жертвам преступлений?» — отметил Нилов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили бесплатно раздавать еду бедным.