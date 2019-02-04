Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе

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Российский бензин признали одним из самых дешевых в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственные исследования.

Специалисты агентства сравнили цены на 95-й бензин в 33 европейских странах, а также в Казахстане.

По результатам исследования оказалось, что самый дешевый бензин находится в Казахстане. Там литр 95-го стоит 30, 9 руб. Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр. Бронзу взяла Белоруссия — 46,9 руб, а за ней расположилась Украина — 72,1 руб.

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По мнению агентства, самый дорогой 95-й бензин в Нидерландах. В стране он стоит 117,7 руб. за литр.

Ранее Медведев заявлял об отслеживании ситуации с ценами на бензин.