Смертельное ДТП с автобусом произошло в Новосибирской области

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В Новосибирской области в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, авария произошла на 77 километре автодороги К-19Р в районе села Владимировка.

Как отмечается, пассажиры автобуса не пострадали при ДТП.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в ДТП погибли два человека.