Смертельное ДТП с автобусом произошло в Новосибирской области
В Новосибирской области в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, авария произошла на 77 километре автодороги К-19Р в районе села Владимировка.
Как отмечается, пассажиры автобуса не пострадали при ДТП.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в ДТП погибли два человека.