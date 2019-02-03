Режим ЧС введен в Смоленской области в связи с ДТП с детьми под Калугой

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Ярцевском районе Смоленской области в связи с гибелью семи человек в ДТП под Калугой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу района Владимира Макарова.

«Мы ввели ЧС в районе, потому что семь погибших, в том числе и дети», — сказал Макаров.

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По его словам, сейчас составляется протокол заседания комиссии по ЧС, закрепляются ответственные по решению вопроса о доставке тел погибших на родину.

Ранее сообщалось, что автобус, попавший в аварию в Калужской области, на момент перевозки детей эксплуатировался 30 лет.