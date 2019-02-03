Назван срок эксплуатации разбившегося автобуса с детьми

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Автобус, попавший в аварию в Калужской области, на момент перевозки детей эксплуатировался 30 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Группы ГАЗ».

В отношении руководителя организации, которой принадлежит автобус, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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«По предварительным данным, автобус MAN на момент совершения перевозки детей 3 февраля 2019 года эксплуатировался 30 лет», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что данное транспортное средство выработало свой ресурс еще 20 лет назад.

Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся, погибли семь человек.