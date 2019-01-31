В Новосибирске автобус врезался в опору моста, есть пострадавшие

В управлении МВД по Новосибирской области проинформировали о ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в Новосибирске около Бердского шоссе, когда автобус №65, в котором находились 17 человек, врезался в опору расположенного над трассой железнодорожного моста.

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«За медицинской помощью обратились одиннадцать человек», — сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Швейцарии автобус с пассажирами врезался в стену, десятки пострадавших.