В Новосибирске автобус врезался в опору моста, есть пострадавшие
В управлении МВД по Новосибирской области проинформировали о ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел в Новосибирске около Бердского шоссе, когда автобус №65, в котором находились 17 человек, врезался в опору расположенного над трассой железнодорожного моста.
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«За медицинской помощью обратились одиннадцать человек», — сказал источник.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Швейцарии автобус с пассажирами врезался в стену, десятки пострадавших.