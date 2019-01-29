В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/238/10957238/RIAN_03180841.HR.ru-pic905-895x505-17786.jpg">

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Авторы документа считают, что эта мера является «дополнительным финансовым обременением» для владельцев машин, и она не способствует предупреждению ДТП.

Реклама

Уточняется, что из-за технической неисправности в 2018 году произошло только 3,8% аварий. Об этом свидетельствуют данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. При этом учитывались ДТП с участием не только личных машин, но и коммерческих.

Подчеркивается, более трети аварий (37,1%) произошли из-за состояния улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке.