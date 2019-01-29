В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Авторы документа считают, что эта мера является «дополнительным финансовым обременением» для владельцев машин, и она не способствует предупреждению ДТП.
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Уточняется, что из-за технической неисправности в 2018 году произошло только 3,8% аварий. Об этом свидетельствуют данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. При этом учитывались ДТП с участием не только личных машин, но и коммерческих.
Подчеркивается, более трети аварий (37,1%) произошли из-за состояния улично-дорожной сети.
Ранее сообщалось, что ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке.