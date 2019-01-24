Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Архангельской области

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В Архангельской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, авария произошла на 713-м км дороги М-8 Москва - Архангельск.

Как отмечается, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Новосибирске.