Карлос Гон покинул пост главы Renault

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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg Television сообщил, что арестованный в Японии Карлос Гон ушел с поста главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi, передает Reuters.

По имеющейся информации, Гон покинул свой пост вечером 23 января.

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Как отмечается, сегодня, 24 января в 9.00 GMT (12.00 мск) состоится совещание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о назначении на его должность главы Michelin Жана-Доминика Сенара.

Ранее сообщалось, что Гона обвинили в незаконном получении почти €8 млн.