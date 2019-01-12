Британские СМИ назвали город с самым большим количеством пьяных лихачей

В городе Херефорд в графстве Херефордшир на каждую тысячу жителей в среднем приходится 2,3 человека, которых поймали на вождении в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на данные страховых компаний.

В издании отметили, что по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в Херефорде на 0,8. Город Кру в графстве Чешир оказался на втором месте с показателем 1,68, а замкнул тройку лидеров Блэкпул в графстве Ланкашир с результатом 1,68.

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При этом Сандерленд в графстве Тайн-энд-Уир, который в прошлом году был лидером по числу пьяных водителей, на этот раз занял четвертое место в рейтинге — только 1,62 человека из тысячи обвинили в вождении в нетрезвом виде.

Ранее в «Газета.Ru» подробно рассказывала, как пьяный водитель в Зауралье насмерть сбил семью из трех человек.