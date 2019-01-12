Четырнадцать человек в критическом состоянии после наезда автобуса на остановку в Оттаве

Четырнадцать госпитализированных после наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве находятся в критическом состоянии, еще 11 в тяжелом, заявил на пресс-конференции руководитель столичных парамедицинских служб Майлс Кэссиди. Онлайн-трансляцию вели местные СМИ.

Ранее полиция сообщила, что три человека погибли и 23 пострадали в результате наезда автобуса на остановку в Оттаве.

«Мы госпитализировали с места 25 пациентов. 14 из них в критическом состоянии и 11 в тяжелом», — сказал Кэссиди. Он отказался уточнить характер травм.