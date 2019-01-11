В Москве произошло смертельное ДТП с шестью машинами

В результате столкновения шести автомобилей на Киевском шоссе в Москве погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, авария произошла неподалеку от станции метро «Румянцево». В числе столкнувшихся автомобилей было такси.

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«Столкнулись шесть автомобилей, в том числе машина такси. Погиб как минимум один человек», — сказал источник.

В столичном управлении ГИБДД отметили, что информация о данном ДТП в настоящее время проверяется.

Ранее сообщалось, что под Красноярском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы.