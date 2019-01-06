Банк России рассказал о грядущих изменениях в ОСАГО

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По словам руководителя управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилла Табакова, в полисе ОСАГО к 2020-2021 году планируется отменить территориальный коэффициент, а также коэффициент мощности. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», - сказалТабаков.

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Он также подчеркнул, что автомобиль с мощностью 120 лошадиных сил больше не считается гоночным, отметив, что коэффициент мощности может быть отменен в 2021 году.

Ранее сообщалось, что новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января.