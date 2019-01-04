Экс-глава Nissan предстанет перед судом
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон предстанет токийским перед судом в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, это произойдет 8 января.Во время судебного заседания ему буду предъявлены обвинения.
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Подчеркивается, что Карлос Гон намерен явиться на слушания.
Ранее сообщалось, что токийский суд освободит предполагаемого соучастника экс-главы Nissan.
Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия.
Позднее, 10 декабря, он был повторно арестован по тому же обвинению.