В Тульской области междугородний автобус попал в ДТП
В Тульской области на федеральной трассе М4 «Дон» автобус Москва — Белгород попал в аварию, сообщается на сайте управления МЧС России по региону.
По информации ведомства, в результате ДТП есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняются.
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Также сообщается, что спасатели использовали гидравлические кусачки, чтобы освободить одного из пассажиров.
Причины аварии в данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье машина с четырьмя девушками попала в смертельное ДТП.