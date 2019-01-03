В Тульской области междугородний автобус попал в ДТП

В Тульской области на федеральной трассе М4 «Дон» автобус Москва — Белгород попал в аварию, сообщается на сайте управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, в результате ДТП есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняются.

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Также сообщается, что спасатели использовали гидравлические кусачки, чтобы освободить одного из пассажиров.

Причины аварии в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье машина с четырьмя девушками попала в смертельное ДТП.