Власти Петербурга сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в своем твиттере сообщила о состоянии двух пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

«В аварии, произошедшей на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта, пострадали шесть человек, из них после госпитализации двое остаются в стабильно тяжелом состоянии, трое — средней тяжести», — написала Митянина.

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Она также уточнила, что один из детей был выписан после обследования.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места наезда автомобиля на людей в Петербурге.