В Госдуме захотели привязать полис ОСАГО к водителю

<img src="//img.gazeta.ru/files3/197/10689197/RIAN_02946331.HR.ru-pic905-895x505-59514.jpg">

Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал, что депутаты ЛДПР предложили привязать полис ОСАГО к водителю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в разработке соответствующего законопроекта, кроме Нилова, принимали участие депутаты Борис Пайкин, Игорь Лебедев и Владимир Сысоев. В пояснительной записке авторы объясняют, что при привязке полиса к водителю, он будет иметь возможность управлять другими транспортными средствами. При этом его имя не нужно будет вписывать в другой полис, если владелец автомобиля позволит ему сесть за руль.

Реклама

Уточняется, что водители смогут сами решать, какая привязка полиса ОСАГО будет для них оптимальной.

Ранее сообщались, что цены на ОСАГО решили изменить.