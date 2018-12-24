ЦОДД: москвичи ждут на светофорах на 900 часов меньше

Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев рассказал, что жители столицы после перенастройки светофоров в 2018 году экономят примерно 900 часов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, был изменен режим работы светофоров на 212 переходах.

Реклама

«…суммарное время снижения длительности ожидания пешеходами составило около 900 часов в сутки», — сказал Юрьев.

Он добавил, что работу светофоров делают оптимальной по просьбам москвичей.

Ранее сообщалось, что пробки в Москве вечером во вторник, 18 декабря, достигли 9 из 10 возможных баллов.