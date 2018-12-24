В ДТП на Киевском шоссе пострадали шесть человек
В московском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП на Киевском шоссе, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что речь идет о столкновении ВАЗ и Renault.
«По предварительным данным, шесть человек получили травмы», — рассказали в ведомстве.
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В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб девятилетний ребенок.