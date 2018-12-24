В Москве с парковки угнали экскаватор

Органы правопорядка разыскивают злоумышленника, который похитил экскаватор с неохраняемой парковки в Новомосковском административном округе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

Отмечается, что инцидент произошел в прошлую субботу, 22 декабря.

Реклама

«Оперативники выяснили, что в городе Московский неизвестный с неохраняемой парковки на ул. Георгиевская похитил экскаватор-погрузчик марки JCB», — рассказали в пресс-службе.

Также в МВД добавили, что материальный ущерб составил 4,5 млн руб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.

Ранее в сети появилось видео с экскаватором, на протяжении часа «копавшим» воздух.