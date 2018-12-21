В доме экс-главы Nissan прошли обыски

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Японская прокуратура провела обыски в доме бывшего главы Nissan Карлоса Гона в Токио, передает местный телеканал TV Asahi.

20 декабря токийских суд принял решение не заключать Гона под арест, однако на следующий день стало известно, что экс-глава Nissan снова арестован.

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Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия.

Позднее, 10 декабря, он был повторно арестован по тому же обвинению.