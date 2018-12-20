Токийский суд оставил в силе решение не продлевать арест экс-главы Nissan

Токийский суд отклонил апелляцию прокуратуры и принял решение не продлевать арест бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает Reuters.

Ранее появилась информация о том, что прокуратура хотела обжаловать решение суда в отношении Гона.

Реклама

Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия.

Позднее, 10 декабря, он был повторно арестован по тому же обвинению.