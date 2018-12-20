Токийский суд оставил в силе решение не продлевать арест экс-главы Nissan
Токийский суд отклонил апелляцию прокуратуры и принял решение не продлевать арест бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает Reuters.
Ранее появилась информация о том, что прокуратура хотела обжаловать решение суда в отношении Гона.
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Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия.
Позднее, 10 декабря, он был повторно арестован по тому же обвинению.