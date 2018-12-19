Суд приговорил к колонии въехавшего в переход в Москве водителя автобуса

В Москве Дорогомиловский суд приговорил к четырем годам колонии общего режима водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Виктор Тихонов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России.

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Кроме того, суд лишил его права управлять транспортными средствами на три года. Прокурор просил приговорить Тихонова к пяти годам колонии-поселения.

Тихонов не признал свою вину в произошедшем.

Ранее Тихонов находился под домашним арестом. Сразу после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

В конце декабря прошлого года автобус въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар», погибли четыре человека, 11 пострадали.