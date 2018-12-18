МВД предложило ужесточить правила прохождения техосмотра
Министерство внутренних дел (МВД) России предложило запретить прохождение техосмотра автомобилям, в которых есть измененные компоненты. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, оператор техосмотра обязан узнать номера кузова, кабины, шасси и рамы транспортного средства и сверить их с данными, которые содержатся в документах на транспортное средство. Предполагается, что если номера не будут совпадать, то владельцу машины откажут в техосмотре. Также соответствующая запись будет внесена в единую информационную систему.
Представители ГАИ уточнили «Российской газете», что похожие требования есть и в предыдущей редакции правил прохождения техосмотра, однако ранее они не были четко описаны.
Ранее «Коммерсантъ» писал. что техосмотр могут привязать к километрам и авариям.