В ЦОДД рассказали, когда в Москве начнутся новогодние пробки

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировали об увеличении с 17 декабря количества автомобилей в столице из-за подготовки к праздникам. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что москвичи и жители соседних регионов будут совершать больше поездок из-за новогодних праздников.

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«По нашему прогнозу, число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит больше 3,7 млн машин в сутки», — рассказали в центре.

Как уточняется, наиболее загруженными дороги будут 24-28 декабря, а 30 декабря транспортная ситуация станет менее напряженной.

Ранее была названа дата прибытия главной новогодней елки России в Москву.